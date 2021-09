Polícia do Rio aponta que ‘rei dos bitcoins’ tinha relação com traficantes; esposa ainda está foragida

Glaidson Santos, conhecido como Rei dos Bitcoins e Faraó das Criptomoedas, pode ter tido ligação com o tráfico de drogas. É o que aponta a investigação da polícia do Rio de Janeiro após a prisão dele. Pessoas próximas a Glaidson e que investiam no esquema de pirâmide financeira na empresa GAS Consultoria, com sede em Cabo Frio, na Região dos Lagos, teriam proximidade com traficantes. A delegacia de combate à lavagem de dinheiro indiciou o empresário, que é ex-garçom, a esposa dele, a venezuelana Mirelis Zerpa, e outras 14 pessoas por vários crimes. A esposa do Rei dos Bitcoins continua foragida e teve o nome incluído na lista vermelha da Interpol. A empresa de Glaidson Santos movimentou nos últimos anos cerca de R$ 40 bilhões, especialmente em 2020. Glaidson foi preso na mansão que vivia na região oeste do Rio e, com ele, foram apreendidos mais de R$ 160 milhões. Mais de 100 ex-clientes e investidores da GAS Consultoria já procuraram a Justiça para tentar recuperar o dinheiro aplicado. O relatório da Polícia Civil entregue ao Ministério Público estadual deve seguir para o âmbito federal.