Polícia do Rio intensifica buscas para localizar principal suspeito de envolvimento no assassinato de Jeff Machado

Serviço de disque denúncia, ligado as forças de segurança do Estado, pede ajuda à população para encontrá-lo

Reprodução/Instagram/jeffmachadocosta Ator Jeff Machado, de 44 anos, foi assassinado em 23 de janeiro no Rio de Janeiro



A Polícia Civil do Rio de Janeiro intensifica as buscas por Bruno de Souza Rodrigues, o principal suspeito de envolvimento no assassinato do ator Jefferson Machado, de 44 anos. Para isso, o serviço de disque denúncia, ligado as forças de segurança do Estado, pede ajuda à população para encontrá-lo. Um cartaz com a foto de Bruno, que é considerado foragido, foi publicado nas redes sociais do disque denúncia. Na última sexta-feira, 2, Jeander Vinícius da Silva Braga, segundo suspeito apontado por envolvimento no crime, foi preso após pedido de prisão temporária expedido pelo Ministério Público (MP) do Rio. A polícia acredita que o crime teria sido premeditado por Bruno com ajuda de Jeander, que confessou ter ocultado o corpo de Jeff durante depoimento. No entanto, ele negou o assassinato. As investigações mostram que os dois pretendiam ganhar dinheiro por meio da venda do imóvel e do carro da vítima. Jeff desapareceu em janeiro deste ano. O corpo dele, no entanto, foi encontrado apenas em 22 de maio dentro de um baú, enterrado sob dois metros de concreto, no quintal de uma casa em Campo Grande. De acordo com a polícia, a vítima foi localizada com ferimentos no pescoço e também estava com os braços amarrados acima da cabeça. Na época do sumiço, Jeff Machado interpretava um soldado filisteu na novela Reis, da Record TV.

*Com informações do repórter Rodrigo Viga.