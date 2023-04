Polícia do Rio prende homem envolvido na morte de três garotos de Belford Roxo em 2020

Acusado foi detido por tráfico de drogas junto de outros três bandidos; polícia só descobriu a ligação dele com o assassinato ao levantar as fichas criminais

Divulgação/Polícia Civil do Rio de Janeiro Meninos desapareceram em 27 de dezembro de 2020 e jamais foram encontrados por suas famílias



Jônatas Santos de Paula, 26, acusado de envolvimento no desaparecimento e morte de três crianças em Belford Roxo, na Baixada Fluminense, no final de 2020, foi preso nesta segunda-feira, 17. Ele foi detido junto de outros três homens, todos sob a acusação de envolvimento no tráfico de drogas. Uma grande quantidade de entorpecentes também foi apreendida com eles pela polícia. Os agentes de segurança descobriram a relação de Jônatas com o assassinato de Belford Roxo ao levantarem as fichas dos quatro homens detidos. As vítimas foram Alexandre, de 10 anos, Lucas, de 8 anos, e Fernando Henrique, de 11 anos. Os três saíram de casa para brincar, mas jamais voltaram. As investigações dão conta de que os meninos teriam se envolvido no furto de uma gaiola de passarinhos. Os chefes do tráfico da região de Belford Roxo teria ordenado que um “corretivo” fosse dado nas crianças, mas um deles acabou morrendo durante o ato. Os demais foram executados na sequência. Os corpos das três crianças, que foram lançados em um rio da Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro, não foram encontrados até hoje. Dez pessoas foram denunciadas pelo crime até o momento.

*Com informações do repórter Rodrigo Viga