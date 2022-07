Polícia do RJ prende cinco acusados de tentativa de sequestro a juiz americano

Magistrado estava hospedado em Copacabana e teria contratado duas garotas de programa

Reprodução/Facebook/Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro Polícia do Rio de Janeiro identificou e prendeu os suspeitos de extorquir e tentar sequestrar um ex-juiz norte-americano



Cinco pessoas foram presas pela polícia do Rio de Janeiro acusadas de tentar sequestrar um juiz aposentado norte-americano no bairro de Copacabana, área nobre da capital fluminense. O ex-juiz teria contratado duas garotas de programa que chamaram outros três homens que apareceram no flat e tentaram extorquir dinheiro do magistrado. Dois deles chegaram a fingir serem policiais e exigiam a quantia de R$ 200 mil reais. As autoridades foram acionadas e os envolvidos, que ainda tentaram sequestrar o turista, foram presos.

Um dos criminosos foi identificado como Erivaldo Jovino Silva, conhecido como “Nem da Malvina”, que seria um miliciano líder de um grupo paramilitar da Zona Oeste da capital. O juiz aposentado foi liberado, não precisou pagar a quantia exigida pelos criminosos e disse aos investigadores que sempre fica hospedado em flats de Copacabana, estava desde o início de julho na cidade e marcou um encontro com as garotas de programa porque já as conhecia de outras visitas ao país. No entanto, ele não esperava sofrer o golpe e disse que foi a primeira vez que isso aconteceu nos 20 anos que frequenta o Brasil.

*Com informações do repórter Rodrigo Viga