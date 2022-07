Mais um suspeito de assalto à joalheria de luxo no RJ é identificado

Durante a ação dos criminosos, o segurança terceirizado Jorge Luiz Antunes foi morto com um tiro no rosto

Reprodução/Facebook/Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro Polícia Civil do Rio de Janeiro identificou o terceiro suspeito de envolvimento no assassinato de um segurança



A Polícia Civil do Rio de Janeiro identificou mais um dos suspeitos de participar de um assalto a uma joalheria do Village Mall, shopping localizado na Barra da Tijuca, no fim do mês de junho. É o terceiro identificado até o momento. Durante a ação dos criminosos, o segurança terceirizado Jorge Luiz Antunes foi morto com um tiro no rosto. O novo suspeito foi identificado como Enderson Rodrigo de Souza, tem 27 anos de idade e é conhecido como “Big Bang”. As autoridades chegaram à identificação deste suspeito graças às imagens do circuito de segurança do shopping center.

Assim como os outros envolvidos, “Big Bang” é paraense, está escondido em uma comunidade do Rio e foragido da Justiça do Pará. Pelo menos 12 criminosos estão envolvidos no crime. Além de Enderson, Luan Felipe Costa Ferreira, de 31 anos, e Rodolfo Nascimento Silva, conhecido como Mãozinha, de 29 anos, também já foram identificados pela polícia. Até agora as autoridades não conseguiram prender nenhum membro da quadrilha e a suspeita é de que o bando não atua só no Rio de Janeiro, mas sim em toda a região Sudeste.

*Com informações do repórter Rodrigo Viga