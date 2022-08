Polícia do RJ recupera parte da carga roubada de camisas do Flamengo

Carregamento com 25 mil itens e avaliada em R$ 1,6 milhão foi interceptada na semana passada

Reprodução/Jovem Pan News Durante um patrulhamento de rotina, policiais militares abordaram um homem na rua e com ele estavam cerca de 20 peças do time carioca, como camisas, bonés e shorts



A Polícia Militar do Rio de Janeiro recuperou uma pequena parte de uma carga milionária de produtos e itens do Flamengo que foram roubados de um caminhão na semana passada. O material foi encontrado na cidade de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. A carga com 25 mil itens e avaliada em R$ 1,6 milhão estava vindo ao Estado para que os produtos fossem comercializados. Durante um patrulhamento de rotina, PMs abordaram um homem na rua e com ele estavam cerca de 20 peças do time carioca, como camisas, bonés e shorts. A polícia fluminense confirmou que o material apreendido faz parte do carregamento que foi roubado. O restante da carga ainda está sendo procurado pela polícia. No Estado há diversas quadrilhas especializadas no roubo e furto de cargas, o que normalmente encarece o preço dos produtos para a população. A suspeita é de que os bandidos tinham informações privilegiadas sobre a chegada da carga que causou um prejuízo milionário ao clube de futebol.

*Com informações do repórter Rodrigo Viga