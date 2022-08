Prefeitura do Rio de Janeiro prorroga prazo para inscrição de blocos de rua para o carnaval de 2023

Blocos têm até o ia 14 de setembro para finalizarem a inscrição; lista final de grupos permitidos só será divulgada no fim deste ano

João Paulo Engelbrecht / AFP - 25/02/2017 Grupos voltarão a desfilar após dois anos sem apresentações por causa da Covid-19



Sem poder desfilar oficialmente desfilar aqui na cidade por dois anos consecutivos em virtude da pandemia de Covid-19, os blocos carnavalescos voltarão às avenidas ano que vem e ganharam até um novo prazo para se habilitarem para a folia. A prefeitura do Rio de Janeiro está prorrogando as inscrições para os blocos de rua para o desfile de 2023. Os cordões têm até 14 de setembro para se registrarem. Essa é a primeira etapa de um longo processo de seleção, cujo o resultado final será divulgado em 30 de dezembro deste ano. O resultado da primeira seleção acontece em outubro, entre os dias 6 e 10. Caso um bloco tenha solicitado o registro e o pedido tenha sido negado, existe o prazo hábil de cinco dias para recorrer ou solicitar um parecer. O recurso poderá ser utilizado apenas uma única vez. Neste ano, os desfiles das escolas de samba do Grupo Especial aconteceram fora de época, em abril, e os desfiles de blocos não foram organizados pela prefeitura. Mesmo assim, muitos saíram pela capital.

Confira a reportagem na íntegra:

*Com informações do repórter Rodrigo Viga