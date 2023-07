Polícia Federal prende homem apontado como um dos líderes dos atos do 8 de Janeiro

Daniel Ventura teve a prisão preventiva determinada pelo ministro Alexandre de Moraes, em mais um desdobramento da Operação Lesa Pátria

Sérgio Lima/AFP - 08/01/2023 Um policial militar cai de seu cavalo durante confrontos com manifestantes após as invasões do 8 de Janeiro



A Polícia Federal (PF) prendeu nesta quinta-feira, 20, em Campos dos Goytacazes, no Rio de Janeiro, o comerciante apontado como um dos líderes da invasão ao Supremo Tribunal Federal (STF), nos atos de 8 de Janeiro, em Brasília. Diego Ventura estaria foragido desde as depredações ocorridas no início do ano. Segundo as investigações, ele também faria parte de um grupo de extrema-direita que estava acampado no quartel general do Exército na capital federal. Em dezembro de 2022, Ventura chegou a ser preso por policiais militares enquanto se deslocava para a sede do STF portando itens como estilingues, rádios transmissores e uma faca. Desde então, a PF monitorava as atividades do comerciante. Ele teve a prisão preventiva determinada pelo ministro Alexandre de Moraes, em mais um desdobramento da Operação Lesa Pátria, e foi detido na noite desta quinta durante um evento denominado “Assembleia Nacional da Direita Brasileira”.

Além da prisão, a PF cumpriu outros dois mandados expedidos pelo STF: um de busca pessoal e outro de busca e apreensão. Nas imagens do 8 de Janeiro, Ventura foi flagrado do lado de fora da Corte chutando grades de contenção antes do início da invasão e depois dentro do prédio depredado.

*Com informações da repórter Adriana Oliveira