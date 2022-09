Polícia identifica corpo levado por enxurrada na tragédia de Petrópolis após seis meses

Pedro Henrique Braga Gomes, de oito anos de idade, estava em um ônibus que foi arrastado pela correnteza

Reprodução/Jovem Pan News Nas imagens divulgadas na época das chuvas, Pedro aparece em cima de um ônibus que foi levado pela correnteza



Nesta quinta-feira, 1, a Polícia do Rio de Janeiro identificou o corpo de uma criança que foi levada pela enxurrada na tragédia da cidade de Petrópolis, ocorrida em fevereiro deste ano, quando 234 pessoas morreram devido às fortes chuvas na região. Apenas 6 meses após a fatalidade, as autoridades conseguiram identificar o menino Pedro Henrique Braga Gomes, de oito anos de idade. Ele estava em um ônibus que foi arrastado pela enxurrada na altura do Rio Quitandinha. O corpo foi identificado por um exame de DNA feito pelo Instituto de Pesquisas Genéticas e Forenses da polícia fluminense. A coleta do material genético aconteceu em março, quando o corpo com características semelhantes ao menino foi encontrado no Rio Piabanha. Nas imagens divulgadas na época das chuvas, Pedro aparece com uma mochila e em cima do ônibus que foi levado pela correnteza. Ele estava com a mãe, que conseguiu escapar e desde então procurava informações a respeito do paradeiro do filho, que só foram confirmadas meses após a tragédia.

*Com informações do repórter Rodrigo Viga