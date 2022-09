Vice na chapa de Cláudio Castro é alvo de operação da PF no Rio de Janeiro

Autoridades encontraram um fuzil na casa de Washington Reis (MDB) em investigação para apurar favorecimentos ilegais na gestão do ex-prefeito de Duque de Caxias

Reprodução/Instagram @wreis_oficial Washington Reis (MDB) concorre ao cargo de vice-governador do Rio de Janeiro pela chapa de Cláudio Castro (PL)



A operação Anáfora, da Polícia Federal (PF) e da Controladoria-Geral da União (CGU), encontrou um fuzil na casa de Washington Reis (MDB), candidato a vice-governador do Rio de Janeiro na chapa de Cláudio Castro (PL), nesta quinta-feira, 1. A força-tarefa investiga um eventual favorecimento na contratação de uma cooperativa de trabalho por parte da Secretaria Municipal de Saúde de Duque de Caxias, município que foi administrado por Reis entre 2017 e 2020. Contratos e aditivos de contratos ultrapassaram, em mais de dois anos, R$ 563 milhões de reais. O empresário Mário Peixoto também foi alvo desta ação e apontado pela Justiça fluminense como grande beneficiário de um esquema de corrupção no governo de Wilson Witzel (PSC), que foi retirado do cargo há pouco mais de um ano por conta de fraudes justamente na área da Saúde. Washington Reis confirmou que os agentes da PF estiveram na casa dele, disse que prestou os esclarecimentos necessários e se colocou à disposição das autoridades. Um fuzil foi encontrado na casa do ex-prefeito durante a operação, mas o segurança de Reis apresentou o registro desse armamento. Os agentes também estiveram na casa do ex-secretário de Saúde da cidade de Duque de Caxias, José Carlos de Oliveira, e lá encontraram mais de R$ 700 mil em espécie.

*Com informações do repórter Rodrigo Viga