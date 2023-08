Polícia indicia suspeito de estupro e motorista de aplicativo que deixou jovem em calçada após show

Wemberson Carvalho da Silva está preso desde o dia 31 no presídio Inspetor José Martinho Drumond

Reprodução/Jovem Pan News Suspeito carrega jovem no colo pelas ruas de Belo Horizonte



A Polícia de Minas Gerais concluiu o inquérito sobre o estupro de uma jovem, de 22 anos, que foi deixada desacordada em uma calçada após um show de pagode em Belo Horizonte. O caso aconteceu em 30 de julho. O principal suspeito do crime, Wemberson Carvalho da Silva, de 47 anos, foi indiciado por estupro de vulnerável. Já o motorista de aplicativo, que levou a vítima do show até a porta de casa e a deixou na calçada após não conseguir contato com parentes na residência, vai responder por abandono de incapaz. O inquérito foi remetido à Justiça na terça-feira, 8. Agora, o Ministério Público (MP) deve analisar se denuncia os dois indiciados. Wemberson Carvalho da Silva está preso desde o dia 31 no presídio Inspetor José Martinho Drumond, em Ribeirão das Neves. Em depoimento à Polícia Civil, ele preferiu ficar em silêncio. Já o motorista de aplicativo afirmou que pediu a um amigo da jovem, que solicitou o carro, que a acompanhasse até em casa. Ele ainda disse que após deixar a vítima na calçada, retornou ao local e não encontrou ninguém. Os investigadores também descartaram a responsabilidade criminal do amigo que chamou o carro de aplicativo para a vítima.

*Com informações do repórter Gustavo Galvão.