Polícia Militar do Rio vai estrear câmeras em uniformes no Réveillon de Copacabana

Reprodução/Facebook/Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro Policiais do Batalhão de Copacabana, onde tradicionalmente acontece a virada do ano na capital fluminense, já estarão com o novo equipamento



A Polícia Militar do Rio de Janeiro vai estrear o uso de microcâmeras acopladas nos uniformes na festa do Réveillon. A proposta é que os equipamentos tragam maior segurança para os agentes e para a população. Os policiais do Batalhão de Copacabana, onde tradicionalmente acontece a virada do ano na capital fluminense, já estarão com o novo equipamento. O projeto das câmeras foi aprovado no meio do ano e os mais de 21 mil câmeras foram adquiridas pelo governo estadual. Com a tecnologia, o governador Cláudio Castro espera uma redução na letalidade e também nos crimes, tanto de agentes de segurança quanto de criminosos. “Não tenho dúvida que é um avanço significativo para as forças de segurança. Também para o Detran, lei Seca. A ideia depois é avançar em tudo que tenha trato com a população, que seja gravado. Não tenho dúvida que o funcionalismo público ganha em geral” afirmou.

*Com informações do repórter Rodrigo Viga