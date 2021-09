Polícia prende mais dois suspeitos do ataque a banco em Araçatuba

Até o momento, seis criminosos envolvidos no caso já foram detidos

Reprodução/Twitter @Doprimido2 Mega-assalto realizado em Araçatuba deixou três mortos e cinco feridos



Mais dois suspeitos de participar do mega-assalto de Araçatuba, no interior de São Paulo, foram presos na madrugada desta sexta-feira, 24, no Jardim Tremembé, na zona norte da capital paulista. Agentes da Polícia Militar (PM) em uma viatura avistaram os dois em um carro e decidiram fazer uma abordagem. Estavam no veículo Claudio Cruz, que apresentou um documento falso com o nome “Fábio Cruz”, e o Washington Lobo. Ao perceberem a falsificação da identidade, os policiais se informaram pelo setor de inteligência e acabaram descobrindo que o Claudio tinha um mandado de prisão aberto contra ele recentemente por participação no ataque a banco em Araçatuba. Os dois homens foram presos e o carro de modelo importado em que estavam foi apreendido. Ainda na manhã desta sexta, os suspeitos vão ser encaminhados à Delegacia de Roubo a Bancos da cidade de São Paulo, onde vão prestar depoimento. Até o momento, seis homens já foram presos pelo ataque em Araçatuba que deixou três mortos e cinco feridos.

*Com informações do repórter Maicon Mendes.