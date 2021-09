Polícia chega a sete presos suspeitos de ataque a bancos em Araçatuba

Dois homens foram presos na tarde de quinta-feira, 2, em São Pedro; ambos foram autuados por associação para o tráfico, posse de munição e uso de documento falso

A Polícia Civil prendeu mais dois suspeitos de integrar a quadrilha que atacou três bancos e provocou terror nas ruas de Araçatuba na última segunda-feira, 30. Com mais duas detenções, o número de presos suspeitos chegou a sete. Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), dois homens foram presos em flagrante por agentes da 5ª Delegacia de Investigações sobre Roubo a Banco, da Divisão de Crime Contra o Patrimônio do Departamento Estadual de Investigações Criminais (DEIC), na tarde de quinta-feira, 2, em São Pedro, a 550 km de Araçatuba. A Polícia Civil cumpria mandato de busca e apreensão em São Pedro e em Rio Claro quando encontro os suspeitos. Um deles era procurado por homicídio e chegou a apresentar documento falso pelos agentes. Ambos foram autuados por associação para o tráfico, posse de munição e uso de documento falso. Foram encontrados com os criminosos materiais utilizados em ações táticas – como roupas camufladas, coletes balísticos, e botas táticas, análogas aos usados na ocorrência de Araçatuba. Além disso, foram apreendidas munições .40 e .380, petrechos para produção de drogas, documentos de contabilidade e uma máquina de contar dinheiro.

Ataque a bancos

A quadrilha, que assaltou agências bancárias em Araçatuba, estava fortemente armada, promoveu tiroteio e fez reféns para assaltar três bancos na região central do município. Três pessoas morreram e pelo menos seis ficaram feridas. Uma delas teve os membros inferiores amputados. O Grupo de Ações Táticas Especiais (GATE) da Polícia Militar desarmou inúmeras bombas. Somente na terça-feira, 31, no bairro Água Branca, foram detonados 97 artefatos explosivos restantes em uma área de aterro sanitário. Outros explosivos também foram encontrados na cidade e em municípios vizinhos. A PM estima que participaram da ação de 30 a 50 criminosos.