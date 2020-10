Polícia prende quadrilha especializada em sequestros-relâmpago em SP

As vítimas eram mantidas por até 12 horas dentro do carro, enquanto os criminosos usavam os cartões para fazer compras

Agência Brasil Com a quadrilha foram apreendidos jóias, notebook, cartões de crédito, relógios e um carro que era utilizado para fazer os sequestros



A Polícia Civil prendeu seis integrantes de uma quadrilha especializada em sequestros relâmpagos em São Paulo. Os bandidos eram investigados havia um ano e foram identificados por meio de um celular encontrado dentro de um veículo roubado. O bando abordava as vítimas em áreas nobres da zona sul, como Brooklin, Moema, Vila Sônia, Morumbi e Campo Belo. As vítimas eram mantidas por até 12 horas dentro do carro, enquanto os criminosos usavam os cartões para fazer compras em shoppings e supermercados. Os bandidos têm entre 18 e 26 anos de idade. Um deles é estudante de direito. Com a quadrilha foram apreendidos jóias, notebook, cartões de crédito, relógios e um carro que era utilizado para fazer os sequestros.

*Com informações do repórter Leonardo Martins