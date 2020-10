Operação Sem Limites III: PF cumpre mandados contra diretora da Petrobras

As investigações apuram pagamento de propina recebidos pela diretoria de abastecimento da estatal

LEANDRO FERREIRA/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO A investigação recebe o nome de Operação Sem Limites III por vínculo as operações anteriores, Sem Limites e Sem Limites II, que iniciaram as investigações sobre pagamentos de propina na Petrobras



A Polícia Federal (PF) cumpre nesta quarta-feira, 07, três mandados de busca e apreensão na cidade do Rio de Janeiro pela 76ª fase da Operação Lava Jato. As ações buscam aprofundar investigação que apura pagamento de propina e práticas criminosas cometidas na diretoria de Abastecimento da Petrobras, especificamente na Gerência Executiva de Marketing e Comercialização. Até o momento, a Petrobras não se manifestou sobre o assunto.

As apurações sobre casos de propina na estatal tiveram início após a Operação Sem Limites, deflagrada em 2018, na 57ª fase da Operação Lava Jato. Na época, foram cumpridos mandados de prisão, buscas e apreensão contra integrantes da organização criminosa, responsável por crimes envolvendo a negociação de óleos combustíveis e derivados entre a estatal e trading companies estrangeiras. Após as ações, executivos de empresas estrangeiras investigadas celebraram acordos de colaboração premiada com o Ministério Público Federal (MPF) e delataram que funcionários da Petrobras recebiam vantagens indevidas para favorecer negociações de compra e venda de bunker e diesel marítimo. Além disso, segundo as investigações, os empregados também dividiam os valores de propina com agentes públicos da Gerência Executiva de Marketing e Comercialização.

A investigação recebe o nome de Operação Sem Limites III por vínculo as operações anteriores, Sem Limites e Sem Limites II, que iniciaram as investigações sobre pagamentos de propina na Petrobras. Os investigados vão responder por crime de corrupção passiva, organização criminosa e de lavagem de dinheiro.