Polícia prende quadrilha por roubo de carros de luxo em São Bernardo do Campo

Quatro veículos foram roubados durante o mês de agosto no município do ABC Paulista, que somam mais de R$ 700 mil; policiais acreditam que o grupo está envolvido em outros casos semelhantes

Tânia Rêgo/Agência Brasil Até o momento, os policiais identificaram o roubo de quatro carros que, juntos, valem cerca de R$ 700 mil



A Polícia Civil prendeu uma quadrilha que roubava veículos de luxo em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista. Felipe da Silva, João Vitor Pereira de Jesus e Vitor Henrique Reis usavam um HB20, registrado no nome do pai de um deles, para o crime. Eles agiam armados e abordavam as vítimas enquanto elas estacionavam os veículos. Até o momento, os policiais identificaram o roubo de quatro carros que, juntos, valem cerca de R$ 700 mil. Os três confessaram os crimes. O delegado do 5º DP de São Bernardo, Américo dos Santos Neto, explica a atuação dos criminosos. “A escolha era pelo modelo do carro. Eles normalmente verificavam carros luxuosos, importados, esperavam o momento de atuação. O fato de seres mulheres [as vítimas] também dificulta a reação e nesses casos eles conseguiam, não tendo reação, subtrair os carros. Sempre o Felipe, com uma extensa ficha criminal, apontava a arma na cabeça e a vítima não tinha nenhuma reação. Ele estava lá para tudo ou nada, se tivesse reação ele poderia dar um disparo.”

Os quatro veículos foram roubados durante o mês de agosto em São Bernardo. Por isso, os policiais acreditam que há outros casos de autoria da quadrilha. De acordo com o delegado Américo dos Santos Neto, apenas dois veículos foram recuperados. A gente acredita que eram para desmanche porque são peças de carros. Só o Volvo S90 está avaliado em R$ 300 mil, então as peças são muito caras. A gente acredita que são aqueles pacotes para revender para desmanche”, disse. Os bandidos podem responder por roubo qualificado e podem receber pena de até 40 anos.