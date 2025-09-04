Jovem Pan > Notícias > Brasil > Polícia prende quarto suspeito de roubo à família Bolsonaro no RJ

Polícia prende quarto suspeito de roubo à família Bolsonaro no RJ

Assalto aconteceu há cerca de duas semanas, e os criminosos mantiveram os ex-sogros do ex-presidente sob a mira de um revólver por volta de uma hora e meia

  • Por Jovem Pan
  • 04/09/2025 09h01
  • BlueSky
Tânia Rêgo/Agência Brasil PMRJ Polícia Militar prende quarto suspeito de participar do assalto à família do ex-presidente Jair Bolsonaro

A Polícia Militar prendeu nesta quarta-feira (3) o quarto suspeito de participar do assalto à família do ex-presidente Jair Bolsonaro. O criminoso foi localizado na cidade de Resende, no sul do estado do Rio de Janeiro. Ele tentou fugir e acabou se ferindo, sendo capturado logo após procurar atendimento em um hospital. Outros três envolvidos no crime já haviam sido identificados e presos: Victor Hugo Henrique da Silva, Marcelo Correa Tobias e Eliane da Silva, conhecida como Lili. A polícia continua a busca por outros suspeitos que tiveram participação direta ou indireta no assalto.

Durante o assalto, que aconteceu há cerca de duas semanas, os criminosos mantiveram os ex-sogros de Bolsonaro sob a mira de um revólver por cerca de uma hora e meia. Eles levaram um carro da família, que já foi recuperado, além de joias e outros pertences.

cta_logo_jp
Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp!
WhatsApp

O tráfico de drogas local teria se incomodado com a repercussão do crime, que atraiu a atenção da mídia e da polícia, e por isso não ofereceu ajuda para esconder os criminosos, o que teria facilitado a captura.

*Com informações de Rodrigo Viga

Leia também

Prefeitura de São Paulo anuncia ações para combater impactos na saúde causados pelo calor extremo
Justiça de SP derruba veto de Ricardo Nunes a mototáxis e dá 90 dias para regulamentação

*Reportagem produzida com auxílio de IA

  • BlueSky

Comentários

Conteúdo para assinantes. Assine JP Premium.
Torne-se um assinante >