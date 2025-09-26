Polícia prende quinto suspeito no assalto à família de ex-esposa de Bolsonaro

Prisão do suposto envolvido ocorreu na empresa onde ele trabalhava, situada no bairro Estância Paraíso, em Itaquaquecetuba, no interior de São Paulo

Reprodução/X/@flabviobolsonaro Vídeo divulgado por Flávio Bolsonaro mostra quarto revirado por assaltantes



Um homem foi detido sob suspeita de envolvimento no audacioso roubo à residência da ex-esposa e dos sogros do ex-presidente Jair Bolsonaro. Durante o assalto, os avós dos filhos de Bolsonaro e a ex-esposa Rogéria, mãe de Flávio, Carlos e Eduardo Bolsonaro, foram mantidos reféns por criminosos armados, gerando grande preocupação e medo entre os familiares. A prisão do suspeito ocorreu na empresa onde ele trabalhava, situada no bairro Estância Paraíso, em Itaquaquecetuba, no interior de São Paulo.

A Polícia Civil está à frente das investigações e já conseguiu identificar sete suspeitos que teriam participado do crime. Até o momento, cinco desses indivíduos foram capturados e estão sob custódia das autoridades. A operação para capturar os dois restantes continua, com a polícia empenhada em resolver o caso o mais rápido possível.

