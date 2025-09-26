Jovem Pan > Programas > Jornal da Manhã > Polícia prende quinto suspeito no assalto à família de ex-esposa de Bolsonaro

Polícia prende quinto suspeito no assalto à família de ex-esposa de Bolsonaro

Prisão do suposto envolvido ocorreu na empresa onde ele trabalhava, situada no bairro Estância Paraíso, em Itaquaquecetuba, no interior de São Paulo

  • 26/09/2025 12h04
Reprodução/X/@flabviobolsonaro Vídeo divulgado por Flávio Bolsonaro mostra quarto revirado por assaltantes Vídeo divulgado por Flávio Bolsonaro mostra quarto revirado por assaltantes

Um homem foi detido sob suspeita de envolvimento no audacioso roubo à residência da ex-esposa e dos sogros do ex-presidente Jair Bolsonaro. Durante o assalto, os avós dos filhos de Bolsonaro e a ex-esposa Rogéria, mãe de Flávio, Carlos e Eduardo Bolsonaro, foram mantidos reféns por criminosos armados, gerando grande preocupação e medo entre os familiares. A prisão do suspeito ocorreu na empresa onde ele trabalhava, situada no bairro Estância Paraíso, em Itaquaquecetuba, no interior de São Paulo.

A Polícia Civil está à frente das investigações e já conseguiu identificar sete suspeitos que teriam participado do crime. Até o momento, cinco desses indivíduos foram capturados e estão sob custódia das autoridades. A operação para capturar os dois restantes continua, com a polícia empenhada em resolver o caso o mais rápido possível.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

