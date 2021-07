Polícia recupera 280 toneladas de aço roubadas em depósito de Suzano

Criminosos levaram 69 bobinas, sendo que 40 já foram recuperadas; roubo soma R$ 2,5 milhões

Tânia Rêgo/Agência Brasil Polícia já tinha pistas sobre um esquema de receptação liderado por um empresário do setor de reciclagem industrial



Ladrões roubam quase 500 mil quilos de aço de uma empresa de São Paulo. A polícia já conseguiu encontrar 40 bobinas, somando 280 toneladas de aço. Os criminosos levaram 69 delas. No geral, o prejuízo é milionário, com roubo somando R$ 2,5 milhões. A carga foi levada de uma empresa no último domingo, 18, em Araçariguama, a poucos quilômetros da capital paulista. A polícia já tinha pistas sobre um esquema de receptação liderado por um empresário do setor de reciclagem industrial. O delegado Danilo Correia afirmou que a equipe de investigadores conseguiu informações que levaram até um um grande depósito em Suzano. Durante a busca, as bobinas de aço roubadas foram encontradas. “Esses indivíduos invadiram a empresa, renderam o vigilante, amarraram ele e ficaram no local por volta de cinco horas. Então eles precisaram de toda uma logística para carregarem essas bobinas durante as horas que ficaram na empresa. Colocaram nessas carretas e subtraíram do local enquanto o vigia estava rendido pelos assaltantes”, afirmou. Encontrado no galpão, Thiago Henrique Teodoro foi preso acusado de receptação qualificada. Ele disse ter comprado as bobinas, mas não apresentou nenhuma nota à polícia. O caso seguirá sendo investigado.

*Com informações da repórter Elisângela Almeida