Neto de Luciano do Valle morre dias após ser baleado em assalto

Notícia do óbito de Lucas do Valle foi divulgada por parentes nas redes sociais neste sábado, 18, dia no qual ele faria 30 anos

Reprodução/Instagram/@dovalle7 Lucas teve morte confirmada dias após ser baleado em assalto



O neto do apresentador Luciano do Valle, Lucas do Valle, internado desde a última quarta-feira, 15, em um hospital particular da cidade de São Paulo após ser baleado em um assalto no bairro do Ipiranga, teve a morte comunicada pela família neste sábado, 18, dia no qual completaria 30 anos. A notícia foi publicada por familiares nas redes sociais. Mãe de Lucas e filha de Luciano, a jornalista Alessandra do Valle postou uma foto ao lado do filho e agradeceu pelos momentos vividos ao lado dele. “Deus está te recebendo de braços abertos! Você viveu intensamente cada segundo da sua vida. Vai em paz”, diz trecho da publicação. A tia de Lucas, a escritora Fernanda do Valle, também usou as redes para homenagear o sobrinho. “Nunca imaginei que no dia do seu aniversário de 30 anos, eu estaria comunicando a sua morte! O meu coração está despedaçado! Além da dor profunda, não tem como não se revoltar”, declarou. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, o caso foi registrado na manhã do dia 15 e policiais militares foram até o local após serem acionados por ligação. Chegando na rua da ocorrência, eles encontraram a vítima baleada com um tiro na cabeça e inconsciente. No fim dos anos 2000, Lucas chegou a trabalhar como assessor do avô, que morreu em abril de 2014 aos 66 anos após ter um mal súbito no interior de Minas Gerais. Por sete anos, também atuou na parte comercial do SBT.