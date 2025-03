Polícia troca tiro com traficantes em operação contra ‘resort de luxo’ do crime organizado no Rio

Ação afetou o funcionamento de unidades de saúde, educação e resultou na interdição de vias expressas; local funcionava como ponto de encontro para criminosos e era equipado com lago artificial, churrasqueira e piscina

Na madrugada desta terça-feira (11), a Polícia Civil e a Polícia Militar do Rio de Janeiro conduziram uma operação no Complexo de Israel, localizado na Zona Norte da cidade, para demolir imóveis de luxo que pertencem a Álvaro Malaquias, líder da facção criminosa Terceiro Comando Puro (TCP). Entre os alvos da ação, está um “resort” de luxo em Parada de Lucas, descoberto em outubro de 2024. O local funcionava como um ponto de encontro para traficantes e era equipado com um lago artificial, churrasqueira e piscina.

Durante a ação, houve troca de tiros, que além de impactar na rotina dos moradores locais, também afetou o funcionamento de unidades de saúde, educação e resultou na interdição de vias expressas e na paralisação temporária do BRT. O trânsito voltou a fluir normalmente apenas às 6h. As autoridades continuam a busca por Álvaro, que permanece foragido.

Álvaro Malaquias Santa Rosa, mais conhecido como Peixão, é chefe do Terceiro Comando e um dos traficantes mais procurados do Estado, que nunca foi preso. Ele domina o Complexo de Israel, na Zona Norte, que inclui a Cidade Alta, Parada de Lucas, Vigário Geral, Cinco Bocas e Pica-Pau. Peixão ganhou poder em 2016, ano em que a Cidade Alta foi invadida.

O Complexo de Israel foi estabelecido na pandemia e Peixão determinou algumas mudanças nas comunidades. O traficante ordenou a instalação de câmeras, mandou construir pontes e fechou uma igreja católica. Evangélico, Álvaro também já foi investigado por liderar ataques contra terreiros de religiões de matriz africana.

