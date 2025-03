Rodrigo Duterte, ex-presidente das Filipinas, é preso por crimes contra a humanidade

Detenção está relacionada a investigações sobre sua atuação durante o período em que liderou o país, especialmente no que diz respeito à política de combate ao tráfico de drogas

FRANCIS R. MALASIG/EFE Policiais antidistúrbios em frente a uma base aérea militar onde, supostamente, está detido o ex-presidente Rodrigo Duterte, em Manila, Filipinas



Rodrigo Duterte, ex-presidente das Filipinas, foi detido no Aeroporto Internacional de Manila nesta terça-feira (11). A prisão ocorreu em cumprimento a uma ordem do Tribunal Penal Internacional, que o acusa de crimes contra a humanidade. Duterte, que retornava de uma viagem a Hong Kong, foi imediatamente colocado sob custódia ao chegar ao país. O governo das Filipinas confirmou que o ex-presidente, atualmente com 79 anos, está em boas condições de saúde enquanto aguarda os desdobramentos legais. A detenção de Duterte está relacionada a investigações sobre sua atuação durante o período em que liderou o país, especialmente no que diz respeito à sua política de combate ao tráfico de drogas.

As investigações do TPI sobre Duterte começaram em novembro de 2011, quando ele ainda era prefeito de Davao. Durante seu mandato, o ex-presidente foi acusado de promover uma repressão violenta que resultou em assassinatos em massa, o que gerou preocupações internacionais sobre os direitos humanos nas Filipinas.

Duterte ocupou a presidência de 2016 a 2022, período marcado por controvérsias e críticas em relação à sua abordagem agressiva contra o narcotráfico. A detenção do ex-presidente representa um momento significativo na luta contra a impunidade e a busca por justiça em casos de violações de direitos humanos no país.

