Policial civil é preso após agredir mulher e atirar contra delegada em bar do DF

Confusão teve início após o homem, que não teve a identidade revelada, ser flagrado puxando o cabelo de jovem que o acompanhava e confrontrado por pessoas que estavam presentes no local

Divulgação/Polícia Civil da Bahia Polícia Militar informou que encontrou o agente da Polícia Civil ainda perto do bar e o conduziu para Corregedoria



Na madrugada de quarta-feira, 27, um agente da Polícia Civil foi flagrado cometendo os crimes de disparo de arma de fogo e lesão corporal em Brasília. As câmeras de segurança de um bar onde ele estava, na região administrativa de Vicente Pires, registraram o momento em que o agente aparece puxando o cabelo da mulher que estava sentada ao lado dele. Em seguida, ela se levanta para sentar do outro lado da mesa. Logo depois, uma delegada aparece e começa a discutir com o homem, que não teve sua identidade divulgada. Ele se levanta e parte para cima da mulher. Um terceiro envolvido tenta separar a briga. Em seguida, várias pessoas se envolvem na confusão e chegam a rasgar a camiseta do agente da Polícia Civil. Quando ele saca a arma, todos se afastam mas a delegada continua tentando dialogar com ele. Segundo ela, seria esse o momento em que o tiro foi disparado. A delegada foi levada ao hospital e deve fazer um procedimento para retirar os estilhaços do pé ainda nesta quinta-feira, 28. A Polícia Militar informou que encontrou o agente da Polícia Civil ainda perto do bar e o conduziu para Corregedoria. Até o momento a defesa do agente ainda não se manifestou.

*Com informações do repórter André Anelli