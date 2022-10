Policial de folga é baleado após ataque de criminosos armados no Rio de Janeiro

De acordo com o último boletim médico, o estado do agente é estável, mas ele precisou passar por uma cirurgia

Reprodução/Facebook/41º Batalhão de Polícia Militar - PMERJ Policial foi emboscado enquanto estacionava o carro em sua casa, em São Gonçalo



Um policial militar que estava de folga foi agredido e levou diversos tiros enquanto voltava para sua casa em São Gonçalo, no Rio de Janeiro, no último final de semana. As câmeras de segurança mostram o momento em que o policial estava chegando em casa, onde um carro estava parado e quatro criminosos saem do veículo disparando contra o PM. Ele foi atingido e encaminhado para um hospital da região. De acordo com o último boletim médico, o estado do agente é estável, mas ele precisou passar por uma cirurgia. Diversas testemunhas devem ser ouvidas nos próximos dias. A placa do veículo e as imagens do crime foram fundamentais para a investigação, embora os criminosos estivessem encapuzados. O caso segue nas mãos da Polícia Militar de São Gonçalo.