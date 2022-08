Policial penal é assassinado a tiros na zona oeste do Rio de Janeiro

Imagens de câmeras de segurança estão sendo procuradas para tentar identificar os criminosos responsáveis pela ação

Reprodução/Jovem Pan News/Jornal da Manhã Policial penal Ronaldo Oliveira de Araújo, morto a tiros na zona oeste do Rio de Janeiro



O policial penal Ronaldo Oliveira de Araújo, de 44 anos, foi morto com vários tiros nesta terça-feira, 30, dentro de uma oficina mecânica em Guaratiba, zona oeste da cidade do Rio de Janeiro. Segundo testemunhas, ele foi executado por dois criminosos que já chegaram atirando e conseguiram fugir em uma moto. O agente não teve chance de se defender. A região oeste da capital fluminense é conhecida pela forte presença de traficantes e de grupos milicianos. Após o crime, a Polícia Militar foi acionada, mas, quando chegou ao local, Ronaldo já estava sem vida. A Divisão de Homicídios do Rio de Janeiro está investigando o caso e busca imagens de câmeras de segurança para tentar identificar os criminosos. O policial penal trabalhava há 12 anos na Secretaria de Administração Penitenciária. De acordo com a plataforma Fogo Cruzado, somente em 2022, 42 agentes de segurança pública morreram em circunstâncias variadas na região metropolitana do Rio de Janeiro. A maioria atuava na PM.

*Com informações do repórter Rodrigo Viga