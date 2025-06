Policial reage a assalto e troca tiros com criminoso na Zona Oeste de SP

Após fugir e buscar atendimento médico por causa dos ferimentos, bandido, de 19 anos, foi preso em um hospital em Carapicuíba

Reprodução Apesar da tensão e do perigo, o policial sofreu apenas ferimentos leves



Na zona oeste de São Paulo, um policial militar de folga e sua esposa foram surpreendidos por uma tentativa de assalto que rapidamente se transformou em uma troca de tiros. O incidente ocorreu na noite do último sábado (28), no bairro de Pinheiros, quando um motoqueiro se aproximou do casal e anunciou o assalto. Demonstrando prontidão, o policial, que estava armado, reagiu imediatamente, resultando em um tiroteio. Apesar da tensão e do perigo, o policial sofreu apenas ferimentos leves, com tiros de raspão no rosto e na mão, enquanto sua esposa saiu ilesa. O criminoso, por sua vez, foi baleado na perna e, posteriormente, procurou atendimento médico em um hospital em Carapicuíba, onde foi detido pela Polícia Militar.

A Secretaria de Segurança Pública informou que o assaltante, de apenas 19 anos, foi preso após passar por audiência de custódia, com a prisão sendo mantida devido às evidências contundentes do caso. Este incidente é um exemplo do crescente padrão de crimes na capital paulista, onde criminosos se disfarçam de entregadores de moto para realizar assaltos. A ação rápida e eficaz do policial evitou um desfecho mais trágico, mas o episódio ressalta a preocupação constante com a segurança pública na região.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

A situação vivida pelo policial e sua esposa é um reflexo da insegurança que afeta não apenas São Paulo, mas diversas cidades ao redor do mundo. A Jovem Pan, através de sua campanha “Chega de Violência”, reforça a necessidade de medidas mais eficazes contra a criminalidade. A campanha busca conscientizar tanto a população quanto as autoridades sobre a urgência de combater o crime e garantir a segurança dos cidadãos.

*Com informações de David de Tarso

*Reportagem produzida com auxílio de IA