São Paulo registra mais furtos e menos roubos de celulares nos primeiros meses de 2025

O número de furtos de celulares aumentou no estado de São Paulo no primeiro trimestre de 2025, enquanto os roubos apresentaram queda no mesmo período, segundo a Secretaria de Segurança Pública. A capital paulista seguiu a mesma tendência. Entre janeiro e março, foram registradas 81.724 ocorrências de roubos e furtos de celulares no estado, uma queda de 5,04% em relação ao mesmo período do ano passado (86.065 casos). Apesar da redução no total, os furtos subiram 4,26%, passando de 41.323 para 43.085 ocorrências. Já os roubos recuaram 13,64%, de 44.742 para 38.639. Os dados foram levantados pela Kakau Seguros via Lei de Acesso à Informação.

Na cidade de São Paulo, o total de ocorrências caiu de 49.036 para 47.434 (-3,27%). Os furtos, porém, cresceram 7,56%, passando de 24.178 para 26.007. Os roubos tiveram retração de 13,8%, saindo de 24.858 registros para 21.427. Em média, ainda ocorrem mais de 520 furtos ou roubos de celulares por dia no estado.

Devido aos altos índices de violência e da percepção de insegurança da população, o governo federal propôs mudanças no Código Penal para endurecer penas. O projeto de lei enviado ao Congresso prevê punições maiores para furtos de celulares, especialmente quando envolvem receptação qualificada — como a revenda ilegal de aparelhos. A pena mínima para receptação poderá passar de três para até quatro anos e meio de prisão, e a máxima, de oito para até 12 anos.

A proposta do Ministério da Justiça também aumenta as penas quando os crimes são cometidos por mais de uma pessoa ou envolvem bens como equipamentos eletrônicos ou cabos de telecomunicações. O texto ainda precisa ser aprovado pelo Congresso.

Durante evento em março, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou que não permitirá “uma república de ladrões de celular” e defendeu ações para combater o crime organizado. A fala ocorreu semanas após o assassinato do ciclista Vitor Medrado, em um assalto na zona sul da capital. O caso levou à prisão de uma mulher identificada como chefe de uma quadrilha especializada nesse tipo de crime.

Carnaval teve redução de ocorrências

Durante o Carnaval de 2025, as ocorrências de furto e roubo de celulares caíram na capital e em todo o estado. De 28 de fevereiro a 4 de março, foram registrados 1.283 roubos e 2.395 furtos em São Paulo, reduções de 37% e 28%, respectivamente, em comparação com o mesmo período de 2024.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

As polícias Civil e Militar adotaram estratégias como o uso de drones, agentes disfarçados e reforço no efetivo para coibir crimes. Na capital, policiais fantasiados chegaram a prender suspeitos em blocos de rua. Ao todo, 24 pessoas foram detidas e 89 celulares recuperados durante o feriado. A Secretaria da Segurança Pública atribui os resultados às operações integradas de inteligência e patrulhamento. “Mostramos que os criminosos não podem fazer o que querem em São Paulo”, disse o secretário Guilherme Derrite.