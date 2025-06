Mototáxi foge de assalto e passageiro morre atropelado por ônibus na Grande São Paulo

Quando condutor fugiu de abordagem de assaltantes, Guilherme Moraes Cruz se desequilibrou e cair da garupa; um dos suspeitos foi preso

Arquivo Pessoal Guilherme Moraes Cruz havia solicitado o serviço de aplicativo após sair da casa da avó



Um jovem de 18 anos morreu na noite de sexta-feira (20) após cair da garupa de uma moto por aplicativo e ser atropelado por um ônibus em São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo. Segundo a polícia, o acidente ocorreu durante uma tentativa de assalto. Guilherme Moraes Cruz havia solicitado o transporte por aplicativo por volta das 19h30, após sair da casa da avó. Durante o trajeto pela Estrada Galvão Bueno, ele e o mototaxista foram cercados por seis suspeitos em três motos.

O condutor da moto tentou fugir, subindo no canteiro central da via. Nesse momento, Guilherme se desequilibrou, caiu da garupa e foi atropelado por um ônibus da linha 238, da empresa Next Mobilidade. Ele morreu no local. O motorista do ônibus permaneceu na cena do acidente, acionou o socorro e realizou o teste do bafômetro, que deu negativo. A empresa afirmou que o profissional está com a habilitação em dia e que recebe treinamentos regulares em direção defensiva e primeiros socorros.

Após o crime, o mototaxista seguiu até uma base da Guarda Civil Municipal para relatar o ocorrido. Durante patrulhamento, a Polícia Militar localizou um dos suspeitos, de 19 anos, em uma moto com placa adulterada. Ele foi detido. A Secretaria de Segurança Pública (SSP) informou que o caso foi registrado no 3º Distrito Policial de São Bernardo e que as investigações continuam para identificar os demais envolvidos.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

A 99, responsável pelo serviço contratado, lamentou a morte e disse estar prestando apoio à família da vítima, com atendimento psicológico e suporte para despesas funerárias. A empresa afirmou ainda estar colaborando com as investigações. A Prefeitura de São Bernardo declarou que a atividade de mototáxi no município opera atualmente por força de uma liminar judicial.

Publicada por Felipe Dantas

*Reportagem produzida com auxílio de IA