Popularidade de Joe Biden despenca e Trump ganha força para 2024

Presidente dos Estados Unidos não conseguiu encontrar soluções para a alta da inflação e acumula derrotas no Congresso e na Suprema Corte

ANNA MONEYMAKER / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP Mesmo com o desemprego em baixa e o controle da pandemia, a recuperação da popularidade de Biden é um caminho difícil



Completados 18 meses no poder, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, sofre com a perda de aprovação do governo. O democrata vem acumulando derrotas em decisões da Suprema Corte, como o fim do direito constitucional ao aborto, e não conseguiu encontrar soluções para a alta da inflação. Um dos institutos de pesquisa americanos mostrou que 71% da população considera que o país está indo na direção errada. Entre os democratas, 49% têm essa percepção. Outro levantamento apontou que o ex-presidente Donald Trump aparece à frente de Biden em um eventual confronto em 2024. 44% dos entrevistados disseram votar no republicano, 39% votariam no atual presidente e outros 12% escolheriam outro candidato.

Mesmo com o desemprego em baixa e o controle da pandemia, a recuperação da popularidade de Biden é um caminho difícil. O democrata não conseguiu a aprovação no Congresso de propostas para a economia, como um pacote bilionário de gastos públicos. Uma proposta de corte temporário de impostos sobre combustíveis também foi adiada pelos parlamentares estadunidenses.

*Com informações do repórter Vinicius Moura