Por medo da Covid-19, Papa celebrará missa no Dia de Finados sem a presença de fiéis

A celebração será na Basílica de São Pedro e contará com um número limitado de pessoas

EFE/EPA/MAURIZIO BRAMBATTI A confirmação veio nesta quarta-feira em audiência geral da igreja católica; Francisco manteve distância do público e pediu desculpas por não saudar pessoalmente os fiéis



O Papa Francisco celebrará missa de finados sem a presença de fiéis. Devido ao aumento do número de casos de Covid-19 na Europa, a tradicional celebração será realizada em particular no cemitério teutônico do Vaticano. A confirmação veio nesta quarta-feira, 28, durante audiência geral da Igreja Católica. No encontro, Francisco apareceu sem máscara ao lado de cardeais e assistentes, mas manteve distância do público.

O Papa pediu desculpas por não saudar pessoalmente os fiéis. Segundo Francisco, é preciso ter cuidados com essa senhora chamada Covid que deve ser obedecida. Na próxima quarta-feira, 4, o pontífice presidirá uma missa em memória de cardeais e bispos falecidos. A celebração será na Basílica de São Pedro e contará com um número limitado de pessoas.

*Com informações do repórter Vinícius Moura