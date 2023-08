Porteiro é morto durante assalto na região da Cracolândia

Autoridades buscam obter imagens de câmeras de segurança da região para identificar o autor do crime de latrocínio nos arredores da Praça General Osório

Um homem de 54 anos morreu na noite desta terça-feira, 15, após ser vítima de latrocínio (roubo seguido de morte) na Praça General Osório, na região da Cracolândia, no centro da capital paulista. João da Silva Sousa, que, segundo testemunhas, seria um porteiro que trabalhava na região, chegou a ser socorrido e encaminhado à Santa Casa de Misericórdia, onde passou por cirurgia mas não resistiu aos ferimentos. O homem foi atingido por uma facada na lateral esquerda do tórax durante o assalto.

A Polícia Civil relata que, após atacar o porteiro, o assaltante levou a mochila do homem. As autoridades buscam obter imagens de câmeras de segurança da região para identificar o autor do crime, o que não aconteceu até o momento. Há um processo de implementação de câmeras de reconhecimento facial na região da Cracolândia, tanto por parte da Prefeitura quanto por parte do governo do Estado. Até outubro, a gestão do prefeito Ricardo Nunes (MDB) pretende colocar cerca de 200 câmeras na região. A GCM (Guarda Civil Metropolitana) também faz o monitoramento do local por meio de drones.

Há uma base da GCM instalada na Rua dos Protestantes, onde usuários de drogas são escoltados durante o dia, já que se trata de uma rua com menos movimentação de comércio. A medida é para afastar o “fluxo” da região da Rua Santa Efigênia, que abriga um centro comercial, e das proximidades da Avenida Rio Branco, que também tem grande movimentação. De acordo com as informações obtidas, durante a noite a GCM faz a escolta dos usuários de volta pra Rua dos Gusmões, local em que a Cracolândia está instalada há cerca de um mês. Tanto a Rua dos Gusmões quanto a Rua dos Protestantes são vias que foram incluídas no Projeto de Lei (PL) proposto pela gestão de Nunes que pretende isentar o IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) de imóveis situados na região da Cracolândia. A proposta foi aprovada na Câmara Municipal em primeiro turno nesta quarta-feira, 16.

*Com informações da repórter Beatriz Manfredini