Nunes diz que Cracolândia terá câmeras com inteligência artificial

Em entrevista ao Morning Show, prefeito de SP destacou internações de dependentes químicos e tentativa de revitalização do centro histórico com eventos internacionais

Reprodução/Jovem Pan News Ricardo Nunes foi o convidado do programa Morning Show



O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, anunciou nesta quarta-feira, 16, reforços de saúde e segurança para tentar combater a Cracolândia na capital. Ele participou do programa Morning Show, da Jovem Pan News. Segundo Nunes, mais leitos para internação de dependentes químicos estão sendo criados e mais de 200 traficantes foram presos. “A prefeitura está continuando o trabalho dos agentes de saúde, convencendo [os dependentes químicos] a irem para tratamento, a GCM e a Polícia Militar prendendo os traficantes. Um trabalho contínuo que a gente não vai parar, não vamos desistir. Vamos continuar nessa ação, são mais de 2 mil internados e 200 traficantes presos. Coloquei mais mil GCMs, troquei veículos e equipamentos”, detalhou. “O trabalho vai ajudar a Polícia Civil com monitoramento, 20 mil câmeras, sendo 14 mil delas com inteligência artificial. Trabalhar sem parar, a gente não pode desistir. A Cracolândia tem chamado atenção da imprensa, de pessoas, é um problema de 30 anos. Antes estava pior, hoje ainda está ruim, mas está caminhando. Os comerciantes estão fazendo protestos, acho que porque estão confiando que a gente está fazendo alguma ação. Tanto é que mandei um projeto à Câmara para isentar imóveis da região do IPTU”, disse.

Nunes afirmou que outras maneiras de revitalizar o centro histórico estão sendo estudadas e que a região já atua com eventos internacionais de entretenimento e é procurada por empreendedores e turistas na capital. “Quem não conhece acaba tendo uma impressão equivocada [do centro de São Paulo]. O centro como um todo a gente está revigorando, tem muita visitação. Outro dia, eu fui para a Praça da Sé às 23h da noite e tinha crianças brincando, o número de turistas aumentando”, declarou. “Tiveram no Vale do Anhangabaú grandes shows, Virada Cultural, Ultra e Mita, eventos internacionais no centro histórico. Se você for lá agora, tem atividades culturais em vários cantos da cidade, serviços da prefeitura. As pessoas estão indo para lá, estamos recebendo protocolos para investir, construir. A gente tem que aproveitar aquele espaço cultural maravilhoso”, disse.

Pré-candidato à reeleição em 2024, Nunes ainda não definiu oficialmente um nome para compor sua chapa como vice. Questionado sobre as possibilidades, o prefeito disse que vai considerar as opções com os partidos que o apoiarão e falou de características que não abre mão para a parceria. “Uma pessoa que conheça a cidade, que possa dar uma contribuição. Essa questão vai depender de como a gente possivelmente deve ter uma frente de vários partidos, tem que discutir com todo mundo. Eu não fiz compromisso com nenhum partido. Vai chegar na hora certa, vamos sentar todo mundo e cada um vai apresentar seu nome, sua justificativa e a gente decide conjuntamente. As pessoas dizem: ‘Tem que ser do PL’. O maior partido evidentemente sai na frente, de repente alguém vem com um nome que soma muito, tem chão até lá. Seria bacana [uma vice mulher], não é algo que tem que ser, mas seria bacana. Tem muitas mulheres na prefeitura. Marta [Suplicy], Aline Torres”, disse.

“Sou um cara de centro, que tem diálogo com todos os setores, sou um conservador. Tenho uma participação muito forte na história da cidade, ações que sempre defenderam o empreendedorismo, do liberal. É o meu jeito de ser. Tenho algo que eu acho muito importante, que é o diálogo. Não dá para ficar o tempo inteiro cutucando, dando cotovelada no outro. Tem que ser assim, o prefeito precisa governar para todo mundo”, concluiu.

Confira na íntegra a entrevista com Ricardo Nunes: