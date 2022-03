Possível falta de fertilizante da Rússia não deve causar desabastecimento no Brasil, afirma Tereza Cristina

Segundo a ministra da Agricultura, as sanções sofridas pelos russos dificultam as negociações com o país; uma viagem ao Canadá foi marcada para tentar evitar maiores danos em relação ao uso do potássio no agronegócio