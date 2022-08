Prazo para solicitar voto em trânsito termina na próxima quinta-feira

Tribunal Superior Eleitoral já recebeu mais de 85 mil pedidos para a votação na modalidade, que garante que o eleitor que estará fora de seu domicílio eleitoral, mas no Brasil, possa votar para presidente da República

Lucas Lacaz Ruiz/Estadão Conteúdo - 04/11/2020 Voto em trânsito é possibilidade para eleitor que estará no Brasil, mas fora do seu domicílio eleitoral no dia das eleições



Termina na próxima quinta-feira, 18, o prazo para solicitar o voto em trânsito nas eleições de 2022, que é aquele realizado pelos eleitores que vão estar fora do domicílio eleitoral, mas que querem votar nas eleições mesmo assim. É como se fosse uma transferência temporária do título de eleitor. O Tribunal Superior Eleitoral já recebeu mais de 85 mil pedidos de voto em trânsito. O requerimento para votar em trânsito precisa ser preenchido presencialmente em qualquer cartório eleitoral, mas não precisa fazer agendamento prévio. É possível solicitar esse voto em trânsito para o primeiro turno, o segundo turno ou para os dois turnos. Segundo o TSE, o voto em trânsito vale apenas para o cargo de chefe do executivo federal, presidente da República. Os locais de votação vão preparados para receber as pessoas que estão votando em trânsito e podem ser consultados no site do TSE.

*Com informações da repórter Iamin Costa