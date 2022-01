Preço da gasolina ultrapassa barreira dos R$ 8 pela primeira vez

Valor foi encontrado em postos do Rio de Janeiro, Acre, Paraná e Minas Gerais, segundo a ANP

Roberto Gardinalli/Futura Press/Estadão Conteúdo Especialistas avaliam que preço pode subir mais



O preço do litro da gasolina ultrapassou R$ 8,00 em alguns postos de combustível do Rio de Janeiro. Segundo a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), o aumento também ocorreu em outros Estados, como Minas Gerais, Acre e Paraná. Segundo especialistas da área, a tendência é que o valor possa subir ainda mais. O aumento do preço dos combustíveis também impactou o transporte público do Rio, que teve aumento do valor da passagem. O presidente Jair Bolsonaro (PL) reconheceu a alta dos combustíveis nesta sexta-feira, 28, mas disse que, se o PT voltar ao poder, a gasolina pode chegar a R$ 20,00.

*Com informações do repórter Matheus Koelzer