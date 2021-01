Preços da gasolina e do diesel sobem até 5% a partir desta quarta-feira

A Petrobras alega que os reajustes são necessários para manter a paridade com o mercado internacional; a alta representa impacto de R$ 0,09 no litro do diesel e de R$ 0,10 da gasolina

O preço médio de venda da gasolina pela Petrobras passará para R$ 2,80 por litro, enquanto o diesel fica em R$ 2,12



Gasolina e diesel ficam mais caros a partir desta quarta-feira, 27. O diesel sobe 4,4% e a gasolina 5,05%, o que representa um impacto de R$ 0,09 no litro do diesel e de R$ 0,10 da gasolina. A Petrobras alega que os reajustes são necessários para manter a paridade com o mercado internacional. O preço médio de venda da gasolina pela Petrobras passará para R$ 2,80 por litro, enquanto o diesel fica em R$ 2,12, valores muito diferentes dos pagos pelos consumidores nas bombas dos postos. A estatal justifica a diferença substancial em razão dos tributos federais e estaduais, mistura obrigatória de biocombustíveis, margens das distribuidoras e postos revendedores.

Desde o último aumento, que aconteceu no dia 29 de dezembro, o barril do tipo Brent acumula uma alta de 9,5% no mercado internacional. Esta é a primeira alta no diesel e a segunda na gasolina após 19 de janeiro. A Petrobras coloca que os preços no Brasil ainda estão abaixo do mercado global. Os seguidos aumentos preocupam pelo impacto na inflação em 2021.

*Com informações do repórter Marcelo Mattos