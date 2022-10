Prefeito de Itaboraí sofre tentativa de assalto no Rio de Janeiro

Polícia Civil abriu um inquérito e o caso é apurado pela Delegacia de Maricá

Luis Macedo / Câmara dos Deputados Prefeito de Itaboraí, Marcelo Delaroli (PL), em discurso na época que anda era deputado federal



A Polícia do Rio de Janeiro está à procura dos criminosos que tentaram assaltar o prefeito da cidade de Itaboraí, município da região metropolitana. Marcelo Delaroli (PL) estava acompanhado de outras pessoas que reagiram à tentativa de assalto. O caso aconteceu na Rodovia RJ-114, que liga os municípios de Itaboraí a Maricá. De acordo com o prefeito, os assaltantes estavam em um outro veículo, tentaram assaltá-lo e começaram a trocar tiros com os seguranças do político. Na troca de tiros, os dois criminosos abandonaram o veículo e fugiram para uma região de mata nos arredores da rodovia. O prefeito registrou boa parte do episódio em suas redes sociais e a Polícia Militar foi acionada, mas quando os agentes chegaram ao local os assaltantes já haviam fugido. A Polícia Civil abriu um inquérito e o caso é apurado pela Delegacia de Maricá.

*Com informações do repórter Rodrigo Viga