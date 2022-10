União Brasil anuncia apoio a Tarcísio de Freitas para o 2º turno em SP

Campanha do ex-ministro também recebeu adesão do MDB de São Paulo

ETTORE CHIEREGUINI/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO Ex-ministro Tarcísio Gomes de Freitas (Republicanos) é candidato ao Governo de São Paulo



O União Brasil anuncia nesta quarta-feira, 5, apoio à candidatura de Tarcísio Gomes de Freitas (Republicanos) na disputa ao segundo turno do governo paulista nas eleições 2022. A aliança foi consolidada por Antonio Rueda, presidente do diretório em São Paulo. A decisão acontece um dia após Rodrigo Garcia (PSDB), atual governador e candidato derrotado na disputa local, confirmar apoio ao ex-ministro da Infraestrutura. O tucano tinha Geninho Ziuliani (União Brasil) como vice-governador, o que vai representa uma adesão mútua da chapa à campanha republicana. Nesta quarta, Tarcísio de Freitas também recebeu apoio do diretório estadual do Movimento Democrático Brasileiro (MDB) para a disputa ao Palácio dos Bandeirantes, a adesão acontece após a Executiva Nacional do partido liberar seus filiados para o segundo turno. “Essa aliança me deixa extremamente feliz e honrado. O MDB é um partido de muita tradição, de muita história no Brasil. É um partido de excelentes quadros e que soma conosco nesse projeto que será vitorioso e vai proporcionar transformação para o estado de São Paulo”, disse Tarcísio ao lado de Baleia Rossi, presidente do MDB, e de Ricardo Nunes, prefeito da capital paulista.