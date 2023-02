Prefeito de São Paulo entrega ‘chave da cidade’ à corte do Carnaval 2023

Tradição representa o início oficial da festividade na capital paulista, que já tem desfile de sete escolas de samba nesta sexta-feira

Foto: MISTER SHADOW/ASI/ESTADÃO CONTEÚDO Prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, entrega a chave da cidade para a Corte do Carnaval 2023



A temporada de folia foi decretada oficialmente na cidade de São Paulo na última quinta-feira, 16, com a entrega simbólica da chave da cidade, pelo prefeito Ricardo Nunes (MDB), à corte do Carnaval 2023. “Isso é uma tradição aqui do nosso Carnaval. É um simbolismo muito importante. O prefeito da cidade entrega a chave para o Carnaval da cidade de São Paulo, para o samba, para uma cultura, para uma paixão do maior Carnaval do nosso país, tanto no sambódromo como o Carnaval de rua. O meu sincero desejo a todos os carnavalescos e à corte, que façam um Carnaval bonito, para alegrar o povo. O nosso reconhecimento ao trabalho de vocês”, disse Nunes durante o evento. As sete escolas de samba do grupo especial de São Paulo já desfilam na noite desta sexta-feira, 17, e outras sete na noite de sábado, 18, no sambódromo do Anhembi.

Durante a cerimônia o presidente da Liga Independente das Escolas de Samba de São Paulo, Sidnei Carrioulo, comemorou a venda de todos os ingressos de arquibancadas e camarotes, pela primeira vez, e comentou sobre os carros alegóricos que foram danificados pelo temporal que caiu na cidade: “Todo mundo está, de uma forma ou de outra, abraçando, para colocar essas alegorias em ordem, para poder fazer o desfile. Porque a gente costuma falar que o jogo é jogado. Vale o que pisar da faixa amarela para a frente. Cabe à diretoria ver o que pode ser feito, a Liga vai estar sempre disponível. Colocamos todo o maquinário para socorrer essas escolas. Nós temos até domingo para pode resolver essa situação”.

*Com informações da repórter Soraya Lauand