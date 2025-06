Prefeitura do Rio anuncia concessão de seis parques à iniciativa privada

Medida visa a melhoria da infraestrutura e da segurança desses espaços, que estão localizados nas zonas sul, oeste e norte da cidade

Marcos de Paula/Prefeitura do Rio



No Dia Mundial do Meio Ambiente, a Prefeitura do Rio de Janeiro anunciou uma concessão de seis parques públicos à iniciativa privada. Esta medida visa a melhoria da infraestrutura desses espaços, que estão localizados nas zonas sul, oeste e norte da cidade. Além disso, a segurança é uma das principais preocupações da prefeitura, considerando especialmente o contexto de violência urbana que afeta a cidade. Os futuros concessionários, que assumirão a gestão dos parques por um período de 30 anos, deverão investir aproximadamente R$ 49 milhões ao longo desse tempo. Apesar da concessão, o acesso aos parques permanecerá gratuito para a população.