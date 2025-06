Tarcísio diz que São Paulo será o primeiro Estado a substituir diesel por fontes renováveis

Especialistas acreditam que, embora a dependência do petróleo ainda seja uma realidade duradoura, o Brasil possui um vasto potencial em fontes de energia limpa

GABRIEL SILVA/ATO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO O governador detalhou os projetos inovadores que estão sendo desenvolvidos em São Paulo, incluindo o uso de etanol de primeira e segunda geração



Em um evento especial em comemoração ao Dia Mundial do Meio Ambiente, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, destacou a defesa da transição energética. Durante seu discurso, ele apresentou uma série de iniciativas voltadas para a descarbonização, um tema de relevância global. Especialistas acreditam que, embora a dependência do petróleo ainda seja uma realidade duradoura, o Brasil possui um vasto potencial em fontes de energia limpa, como solar, eólica e hidrelétrica, além do etanol. Tarcísio de Freitas anunciou que São Paulo será o primeiro estado brasileiro a substituir o diesel por alternativas mais sustentáveis.

O governador detalhou os projetos inovadores que estão sendo desenvolvidos em São Paulo, incluindo o uso de etanol de primeira e segunda geração, biogás, biometano, combustível sustentável de aviação e hidrogênio obtido a partir da reforma do etanol. Ele destacou que o biometano, gerado a partir de usinas de etanol e aterros sanitários, poderá ser uma solução econômica e ambientalmente viável para a coleta de resíduos e o transporte de cargas. A substituição do diesel por biometano nos caminhões é vista como uma alternativa promissora, embora ainda esteja em fase inicial de implementação.