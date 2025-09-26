Prefeitura do Rio de Janeiro revoga licença para máquinas de apostas no Jockey

Medida foi adotada após a identificação de inconsistências e potenciais irregularidades no pedido de habilitação

Divulgação/Polícia Federal Nomes associados à contravenção demonstraram interesse em explorar máquinas de caça-níqueis



A Prefeitura do Rio de Janeiro decidiu cancelar o alvará de licença de uma empresa que planejava explorar máquinas de apostas no Jockey Club, situado na zona sul do estado. A medida foi adotada após a identificação de inconsistências e potenciais irregularidades no pedido de habilitação. Entre os sócios da empresa, foram descobertos nomes associados à contravenção, incluindo um primo de Rogério Andrade, um notório contraventor que foi preso no ano passado e atualmente cumpre pena em um presídio federal fora do estado.

Recentemente, o estado do Rio de Janeiro implementou uma regulamentação para a instalação de máquinas eletrônicas de apostas, conhecidas como VTLs (Video Terminals Lottery). Essas máquinas, que se assemelham às de caça-níqueis, têm despertado o interesse de várias empresas que buscam autorização para operá-las em diferentes localidades do estado. Até o momento, mais de 12 empresas já foram habilitadas pela loteria estadual para a instalação das máquinas.

Ao contrário das máquinas de caça-níqueis ilegais, frequentemente encontradas em bares e pequenos estabelecimentos na zona oeste da capital, os VTLs serão monitorados remotamente pelo governo.

*Com informações de Rodrigo Viga

*Reportagem produzida com auxílio de IA