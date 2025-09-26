Jovem Pan > Notícias > Brasil > Restrição de voos no Santos Dumont será revista em 2026, diz Costa Filho

Restrição de voos no Santos Dumont será revista em 2026, diz Costa Filho

Redução tinha como objetivo reequilibrar o movimento de passageiros entre o SDU e o Galeão, já que o aeroporto internacional possui capacidade anual para 40 milhões de pessoas

  • Por Jovem Pan
  • 26/09/2025 13h16
Reprodução/X O ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, classificou como “contraproducente” a mistura de agendas políticas e econômicas nas relações dos Estados Unidos com o Brasil. Ministro Silvio Costa Filho anuncia que a restrição de passageiros no SDU, no Rio de Janeiro, será revista a partir de 2026

O Ministro Silvio Costa Filho anunciou que a restrição de passageiros no Aeroporto Santos Dumont (SDU), no Rio de Janeiro, será revista a partir de 2026. A medida de restrição de voos foi implementada com o objetivo de reequilibrar o movimento de passageiros entre o SDU e o Aeroporto Internacional Tom Jobim/Galeão (GIG). A decisão se deu porque o Santos Dumont, menor em capacidade, estava movimentando um número significativamente maior de passageiros do que o Galeão, que possui uma capacidade anual para 40 milhões de pessoas.

Com a realocação de voos para o Galeão, a expectativa é aumentar o movimento do GIG, que saltou de 14 milhões de passageiros em 2024 para uma previsão de 22 milhões em 2026.

Concessão do SDU

O ministro também comentou sobre o futuro do Santos Dumont, que, entre os grandes aeroportos brasileiros, é o único que permanece totalmente sob gestão federal, através da estatal Infraero.

Silvio Costa Filho afirmou que a concessão do SDU à iniciativa privada não está atualmente no radar do governo. O foco é fortalecer a Infraero, que está passando por um processo de reestruturação financeira e econômica, e preservar o ativo com um olhar voltado para a aviação regional do Rio.

*Com informações de Rodrigo Viga

*Reportagem produzida com auxílio de IA

