Restrição de voos no Santos Dumont será revista em 2026, diz Costa Filho

Redução tinha como objetivo reequilibrar o movimento de passageiros entre o SDU e o Galeão, já que o aeroporto internacional possui capacidade anual para 40 milhões de pessoas

O Ministro Silvio Costa Filho anunciou que a restrição de passageiros no Aeroporto Santos Dumont (SDU), no Rio de Janeiro, será revista a partir de 2026. A medida de restrição de voos foi implementada com o objetivo de reequilibrar o movimento de passageiros entre o SDU e o Aeroporto Internacional Tom Jobim/Galeão (GIG). A decisão se deu porque o Santos Dumont, menor em capacidade, estava movimentando um número significativamente maior de passageiros do que o Galeão, que possui uma capacidade anual para 40 milhões de pessoas.

Com a realocação de voos para o Galeão, a expectativa é aumentar o movimento do GIG, que saltou de 14 milhões de passageiros em 2024 para uma previsão de 22 milhões em 2026.

Concessão do SDU

O ministro também comentou sobre o futuro do Santos Dumont, que, entre os grandes aeroportos brasileiros, é o único que permanece totalmente sob gestão federal, através da estatal Infraero.

Silvio Costa Filho afirmou que a concessão do SDU à iniciativa privada não está atualmente no radar do governo. O foco é fortalecer a Infraero, que está passando por um processo de reestruturação financeira e econômica, e preservar o ativo com um olhar voltado para a aviação regional do Rio.

