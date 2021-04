Prefeitura do Rio estende auxílio para ambulantes após manter praias fechadas

Apesar do fechamento das faixas de areia, quiosques na orla do Rio poderão abrir após feriado prolongado que restringiu atividades para conter Covid-19

JOAO GABRIEL ALVES/ENQUADRAR/ESTADÃO CONTEÚDO ENQ20210328016 - 28/03/2021 - 13:33 Apenas prática de esportes individuais é permitida na areia das praias do Rio até o momento



Com as praias da cidade do Rio de Janeiro ainda fechadas para banhistas até pelo menos o dia 19 de abril, tendo apenas o funcionamento dos quiosques da orla permitidos, a prefeitura da capital decidiu estender o auxílio emergencial voltado para ambulantes no valor de R$ 500. A quantia já tinha sido paga uma vez para a categoria no “super feriado” antecipado do fim de março e deve ser distribuída novamente como uma forma de ajuda no período em que eles serão obrigados a ficar em casa. O benefício valerá apenas para os ambulantes que estão registrados junto ao município e com suas taxas até o ano de 2019 pagas. Os ambulantes informais não devem ser beneficiados com o benefício.

Atualmente, apenas as atividades físicas individuais na areia e no mar estão autorizadas na cidade, mas a prefeitura estuda a possibilidade de criar um horário restrito para atividades esportivas coletivas a partir da próxima semana. “A própria recomendação da Organização Mundial da Saúde diz que a prática esportiva é importante neste momento, então a gente está avaliando isso e até a semana que vem a Secretaria de Saúde deve informar através de nota técnica se é possível essas atividades esportiva coletivas em praias e áreas abertas”, pontuou o prefeito Eduardo Paes (DEM).

*Com informações do repórter Rodrigo Viga