Prefeitura de São Paulo entrega Complexo Hospitalar Municipal Sorocabana

Bruno Covas disse que a estrutura será permanente e atenderá pacientes com outras doenças depois que a pandemia acabar

Depois de dez anos de espera, parte do complexo Hospitalar Municipal Sorocabana, no bairro da Lapa, localizado na zona oeste de São Paulo foi reativado nesta segunda-feira, 10. A associação que administrava a unidade interrompeu os atendimentos em 2010 por falta de recursos financeiros. Dois anos depois, a Prefeitura assumiu a gestão de parte do local, mas não tinha reativado os serviços até agora. Ao todo, foram entregues 33 leitos, sendo 27 de enfermaria e outros seis de unidade de terapia intensiva (UTI) para pacientes com Covid-19. Até o fim do mês, vão ser inauguradas outras 22 vagas.

O prefeito da capital paulista, Bruno Covas, diz que a estrutura será permanente e vai atender pacientes com outras doenças depois que a pandemia passar. O prefeito comentou ainda o balanço que apontou a interdição de 75 bares e restaurantes no primeiro fim de semana com o horário de funcionamento estendido. Bruno Covas atribuiu esse número a final do Campeonato Paulista no sábado,08, entre Palmeiras e Corinthians e não à mudança no tempo de expediente.

