Presidente da COP 30 confirma presença de 87 delegações no evento

Confirmação do número de participantes ocorre apesar dos desafios logísticos, como o preço das hospedagens; André Corrêa do Lago afirma que mais países têm manifestado interesse em participar da conferência

  • Por Jovem Pan
  • 26/09/2025 12h00
Antonio Cruz/Agência Brasil Andre Corrêa Lago Embaixador André Corrêa do Lago, presidente da COP30, confirma que 87 delegações internacionais já garantiram presença na conferência

O embaixador André Corrêa do Lago, presidente da COP30, confirmou que 87 delegações internacionais já garantiram presença na conferência. O evento será realizado a partir do dia 10 de novembro, em Belém, no Pará. A confirmação do número de participantes ocorre apesar dos desafios logísticos, notadamente os problemas relacionados ao preço das hospedagens na capital paraense.

Em entrevista coletiva, Corrêa do Lago afirmou que a situação dos valores de hotéis e pousadas já está “praticamente contornada” e que mais delegações têm manifestado interesse em participar da conferência, que busca avançar nas pautas ambiental e climática.

*Com informações de Igor Damasceno

*Reportagem produzida com auxílio de IA

