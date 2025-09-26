Trabalho por aplicativo cresce 170% em dez anos no Brasil
Estudo do Banco Central aponta que, se desconsiderado o emprego mediado por plataformas digitais, a taxa de desemprego no país subiria de 4,3% (atual) para 5,5%
Um estudo do Banco Central (BC) revelou um crescimento expressivo no número de trabalhadores por aplicativo no Brasil. Entre 2015 e 2025, o trabalho mediado por plataformas digitais registrou um aumento de 170%. Essa análise, presente no Relatório de Política Monetária do BC, avaliou o impacto desse fenômeno no mercado de trabalho e as motivações por trás desse crescimento acelerado.
O relatório considerou diferentes cenários para entender a inserção desses trabalhadores, sugerindo que muitos:
- Buscavam complementar a renda: Uma parte buscou os aplicativos para somar à sua renda principal.
- Encontraram uma alternativa ao desemprego: Outros teriam procurado emprego sem sucesso e encontraram nos aplicativos uma forma de conseguir renda.
- Não teriam procurado emprego formal: Outro grupo teria visto imediatamente nas plataformas uma oportunidade de renda, sem sequer procurar uma ocupação tradicional.
O Banco Central indicou que, se desconsiderado o trabalho por aplicativo, a taxa de desemprego no país subiria de 4,3% (atual) para 5,5%.
*Com informações de Danubia Braga
*Reportagem produzida com auxílio de IA
