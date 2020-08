Pressão contra governo de Belarus cresce e líder pede ajuda para Rússia

Mais de 200 mil pessoas participaram do protesto contra Lukashenko no domingo (16)

Reprodução Novas paralisações de trabalhadores estão previstas para esta semana numa tentativa de manter o líder sob pressão



A pressão das ruas contra o governo de Belarus está ganhando um momento sem precedentes depois da eleição presidencial da semana passada. O presidente Alexander Lukashenko até tentou demonstrar alguma força convocando sua própria mobilização de apoio em Minsk, mas o líder acusado de fraudar grosseiramente a última votação acabou reunindo apenas uma pequena fração do que seus opositores conseguiram. Também na capital, mais de 200 mil pessoas participaram do protesto contra Lukashenko no domingo — de acordo com a mídia local. Novas paralisações de trabalhadores estão previstas para esta semana numa tentativa de manter o líder de Belarus sob pressão.

A mobilização sem precedentes tem trazido algum resultado dentro e fora do país. Lukashenko está acuado e chegou a telefonar duas vezes para o Kremlin neste final de semana pedindo ajuda para o presidente Vladimir Putin e o governo russo reiterou que está disposto a ajudar Belarus, inclusive militarmente. Mas na prática poucos analistas europeus acreditam que Putin vai entrar de cabeça nesta briga — por diversos motivos. A união contra Lukashenko parece forte demais neste momento e a Rússia não teria flancos óbvios para explorar, como ocorreu na Ucrânia em 2014. No mais, o modelo de governo autocrático de Belarus, que está no poder desde 1994, parece fadado a uma conclusão.

A pressão europeia também tem crescido nos últimos dias. No domingo, o francês Emmanuel Macron declarou que a União Europeia deve “continuar a se mobilizar ao lado de centenas de milhares de bielorrussos que protestam pacificamente pelo respeito dos seus direitos, liberdade e soberania”. O governo alemão também classificou Lukashenko como um ditador ruim que perdeu totalmente a sua legitimidade. A União Europeia já concordou inclusive em preparar novas sanções contra o governo de Belarus. Por isso tudo, os próximos dias serão decisivos para a última ditadura da Europa. Mesmo que não caia agora, o futuro do atual governo não parece muito promissor.