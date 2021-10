Primeira audiência sobre morte de Henry Borel acontece nesta semana

Juíza titular do caso, Elizabeth Machado Louro, vai começar a ouvir testemunhas de acusação; Monique Medeiros e Dr. Jairinho estão presos a cinco meses

Imagem: Reprodução/Instagram: @lenielborel

A primeira audiência sobre a morte do menino Henry Borel, de 4 anos, acontece na próxima quarta-feira, 6, no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. A juíza titular do caso, Elizabeth Machado Louro, titular da 2ª Vara Criminal do Rio, vai começar a ouvir testemunhas de acusação. Ela decidiu ouvir testemunhas de defesa em outra oportunidade. Monique Medeiros, mãe da criança, e o padrasto, Dr. Jairinho, ex-vereador do Rio de Janeiro, estão presos a cerca de cinco meses, acusados de envolvimento direto na morte do menino. Os dois, inclusive, já viraram réus na Justiça fluminense por homicídio triplamente qualificado, com direito a tortura, sem direito de defesa da vítima e por motivo torpe. Os advogados de defesa negam que os fatos tenham acontecido conforme denúncia feito pela polícia e pelo Ministério Público do Rio. As instituições, no entanto, não têm dúvidas do envolvimento de Jairinho na morte do menino e da negligência da mãe no episódio.

*Com informações do repórter Rodrigo Viga